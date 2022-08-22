Сотрудники Apple сопротивляются возвращению с "удаленки"
17:40 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа сотрудников компании Apple («Эппл») выступила против призыва менеджмента вернуться в офис в следующем месяце. Как заявили работники в готовящейся к обнародованию петиции, выдержки из которой опубликовала в понедельник газета «Файнэншл таймс», они превосходно исполняли свои обязанности, работая удаленно в свободном графике в течение двух лет.
Петиция сотрудников Apple является ответом на распоряжение генерального директора Тима Кука, в котором всем сотрудникам штаб-квартиры компании в Калифорнии предписывается работать из офиса три раза в неделю начиная с 5 сентября. Кук отметил, что хочет сохранить «личное взаимодействие, необходимое» культуре компании.
Составители обращения в свою очередь предлагают разрешить сотрудникам обговаривать со своим непосредственным начальником возможность удаленной работы, не прибегая к сложным процедурам согласования подобных действий с высшим руководством. Также работники заявили, что они чувствуют себя «счастливее и продуктивнее», когда работают из дома.
НОВОСТИ
- 17:55 22.08.2022
- Росгвардия и СК проверят охранные структуры фестиваля "Традиция"
- 17:20 22.08.2022
- Израиль будет продолжать противодействовать иранской ядерной программе
- 17:05 22.08.2022
- Исполнительница убийства Дарьи Дугиной могла въехать в Россию по поддельным документам
- 16:36 22.08.2022
- Молодежь Москвы создала "живую" карту России на Поклонной горе
- 16:28 22.08.2022
- В Швейцарии закупают дрова в ожидании энергокризиса
- 16:18 22.08.2022
- 3000 человек приняли участие в патриотическом флешмобе "Самый длинный флаг" в Москве
- 16:02 22.08.2022
- Сенатор Джабаров: Если Эстония не выдаст Вовк, у РФ будут основания для жестких действий
- 15:40 22.08.2022
- Британские торговые сети могут не получить продукты из-за забастовки в порту
- 15:37 22.08.2022
- Не менее 15 человек пострадали от обстрела Антоновского моста из HIMARS со стороны ВСУ
- 15:20 22.08.2022
- Во Франции запретили рекламу нефти и угля. Газа это коснется в 2023 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать