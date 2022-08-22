Сотрудники Apple сопротивляются возвращению с "удаленки"

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа сотрудников компании Apple («Эппл») выступила против призыва менеджмента вернуться в офис в следующем месяце. Как заявили работники в готовящейся к обнародованию петиции, выдержки из которой опубликовала в понедельник газета «Файнэншл таймс», они превосходно исполняли свои обязанности, работая удаленно в свободном графике в течение двух лет.

Петиция сотрудников Apple является ответом на распоряжение генерального директора Тима Кука, в котором всем сотрудникам штаб-квартиры компании в Калифорнии предписывается работать из офиса три раза в неделю начиная с 5 сентября. Кук отметил, что хочет сохранить «личное взаимодействие, необходимое» культуре компании.

Составители обращения в свою очередь предлагают разрешить сотрудникам обговаривать со своим непосредственным начальником возможность удаленной работы, не прибегая к сложным процедурам согласования подобных действий с высшим руководством. Также работники заявили, что они чувствуют себя «счастливее и продуктивнее», когда работают из дома.