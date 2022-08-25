Минприроды оценит работу губернаторов в борьбе с лесными пожарами

09:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды и Рослесхозу до 26 декабря оценить работу губернаторов по итогам пожароопасного сезона 2022 года с точки зрения достижения показателя по сокращению площади лесных пожаров на землях лесного фонда. Соответствующее поручение дано по итогам совещания о предотвращении и ликвидации последствий паводков и лесных пожаров, которое премьер провел 15 августа в Якутске.

«Минприроды и Рослесхозу предстоит дать оценку работе губернаторов по итогам пожароопасного сезона 2022 года. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 26 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина, опубликованном в четверг на сайте правительства.