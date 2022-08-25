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Мэр Собянин рассказал, как московские спасатели помогают бороться с огнем в Рязанской области

13:58 25.08.2022

Пожары в Рязанской области можно будет потушить в течение недели, высказал надежду мэр Москвы Сергей Собянин, на специальном совещании оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в регионе. В совещании участвовали вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлова.

Как отметил Собянин, в Рязанской области пожары тушит беспрецедентное количество специалистов и спецтехники, в том числе из Москвы. «Ключевая - авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, которые создают так называемые минерализованные полосы, - отметил градоначальник. - За счет этих барьеров удается локализовать пожар. Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, - это и пожарная, и гражданская техника».

Однако ситуация все еще непростая. Как заявил Собянин. верховой пожар при мощном ветре позволяет огню «перескакивать» через противопожарные полосы. Однако специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. «В течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», - заявил глава Москвы.

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