В Косово не будут откладывать запрет на сербские автомобильные номера
15:39 25.08.2022 Источник: Газета.Ru
Премьер Косово Альбин Курти заявил, что больше не намерен откладывать вступление в силу запрета на въезд в республику машин с сербскими номерами.
1 августа власти Косово перенесли процедуру введения запрета на сербские документы и автомобильные номера до 1 сентября. Это вызвало скачок напряженности и военной активности в регионе. На фоне обострения подконтрольные НАТО силы в Косово заявили о готовности вмешаться в ситуацию.
Курти дал интервью агентству Bloomberg, в котором подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета, а 1 сентября будет «тихим, обыкновенным днем». В случае, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.
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