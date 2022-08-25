В Косово не будут откладывать запрет на сербские автомобильные номера

15:39 Источник: Газета.Ru

Премьер Косово Альбин Курти заявил, что больше не намерен откладывать вступление в силу запрета на въезд в республику машин с сербскими номерами.

1 августа власти Косово перенесли процедуру введения запрета на сербские документы и автомобильные номера до 1 сентября. Это вызвало скачок напряженности и военной активности в регионе. На фоне обострения подконтрольные НАТО силы в Косово заявили о готовности вмешаться в ситуацию.

Курти дал интервью агентству Bloomberg, в котором подчеркнул, что больше не будет откладывать вступление в силу запрета, а 1 сентября будет «тихим, обыкновенным днем». В случае, если ситуация обострится, полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.