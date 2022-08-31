Минута санкций против «Северного потока-2» обходится Европе в 8 т выбросов CO2 — «Газпром»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждая минута санкций в отношении запуска газопровода «Северный поток — 2» обходится Европе в дополнительные 8 тонн выбросов CO2, заявил замглавы «Газпрома» Олег Аксютин в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума.

«Показателен в этом отношении пример „Северного потока — 2“. Санкции имеют, действительно, реальные последствия. Каждая минута неработы этого газопровода — это дополнительные 8 тонн CO2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам», — сказал он.

При этом увеличение поставок сжиженного природного газа из США в Европу в первом полугодии 2022 года на 23 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом привело к увеличению выбросов CO2-эквивалента на 13 млн тонн, следует из презентации топ-менеджера «Газпрома».

«Исследования, проведенные непредвзятыми экспертами, демонстрируют, что из всех возможных маршрутов поставок природного газа в европейские страны трубопроводный газ из России считается одним из самых экологичных решений. А углеродный след поставок из США в Европу — один из самых высоких, но именно он часто предлагается как альтернатива или замена трубопроводным поставкам», — отметил Аксютин.