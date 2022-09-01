Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и стать самым мощным центром на планете

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу уйти от зависимости США, объединиться с Россией и стать вместе с ней самым мощным и влиятельным центром на планете.

«Не все там (ЕС — прим. ТАСС) идиоты, все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы. Здесь, в Евразии. Надо договориться с нами, с Российской Федерацией и объединиться — технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации. Все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете», — заявил он в четверг в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.