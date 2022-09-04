Медведев Германия действует как враг России
14:45 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он указал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия якобы «больше не является надежным поставщиком энергоносителей».
«Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России», — подчеркнул Медведев. При этом, продолжил он, Шольц «удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом».
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