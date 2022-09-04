Медведев Германия действует как враг России

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия удивляется возникающим проблемам с поставками газа из России, при том, что Берлин сам объявил Москве гибридную войну и действует как ее враг. На это в своем телеграм-канале в воскресенье обратил внимание замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он указал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия якобы «больше не является надежным поставщиком энергоносителей».

«Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна; б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан; в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России», — подчеркнул Медведев. При этом, продолжил он, Шольц «удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом».