Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября
13:04 06.09.2022
Подготовка к выборам муниципальных депутатов, которые состоятся в Москве 9-11 сентября, завершена, считают в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью к выборам готов, - заявил глава штаба Вадим Ковалев. По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно. Хочу также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы укомплектован - набор окончен».
По его данным, в корпус записались 10 621 человек, которые были обучены действовать в дни выборов и готовы приступить к выполнению своих обязанностей. В штабе также будет действовать группа видеонаблюдателей, которые смогут следить за происходящим на участках при помощи установленных там видеокамер.
Как сообщил Ковалев, в скором времени в Мосгоризбиркоме будет проведена процедура разделения шифрования блокчейн-системы дистанционного электронного голосования, которая используется в ходе выборов в Москве. Ключ в нынешнем году планируют разделить не на три, а на пять частей, которые получат представители партий, общественных структур и городского избиркома.
Напомним, 9-11 сентября выборы муниципального уровня запланированы в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.
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