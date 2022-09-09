В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей

10:58

Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 6:00 9 сентября подвергается попыткам хакерских атак, сообщает официальный Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. «Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей. С 6:00 их было более 350», - заявил глава Общественного штаба Вадим Ковалев.

По словам Ковалева, система ДЭГ успешно отражает все попытки взлома, процесс электронного голосования идет без сбоев. Напомним, выборы муниципальных депутатов в Москве будут проводиться 9-11 сентября.