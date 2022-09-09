Общественный штаб: На выборах в Москве работают свыше 15 000 наблюдателей

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На избирательных участках в Москве начали работать более 15 000 наблюдателей которые проследят за частностью голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, штаб работает, его представители активно включились в работу. «Группа разбора, мобильные группы готовы, видеоцентр - все это здесь у нас в штабе активно работает, - сказал Ковалев. - У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели - порядка 10 000 наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много - всего более 15 000 наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках».

По словам главы Общественного штаба, все системы дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме.

Голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве будут проводиться 9-11 сентября. Голосование проходит в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса.