Общественный штаб: На выборах в Москве работают свыше 15 000 наблюдателей
11:01 09.09.2022
На избирательных участках в Москве начали работать более 15 000 наблюдателей которые проследят за частностью голосования на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, штаб работает, его представители активно включились в работу. «Группа разбора, мобильные группы готовы, видеоцентр - все это здесь у нас в штабе активно работает, - сказал Ковалев. - У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели - порядка 10 000 наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много - всего более 15 000 наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках».
По словам главы Общественного штаба, все системы дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме.
Голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве будут проводиться 9-11 сентября. Голосование проходит в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса.
НОВОСТИ
- 11:20 09.09.2022
- Украинский десант попытался высадиться в районе Энергодара, атака была подавлена
- 11:05 09.09.2022
- КНДР не откажется от ядерного оружия, исключает переговоры по денуклеаризации — Ким Чен Ын
- 11:00 09.09.2022
- Против предложения ввести "потолок" на цены на газ из РФ выступают не менее 10 стран ЕС - СМИ
- 10:58 09.09.2022
- В Общественном штабе заявили о попытках хакерских атак на систему ДЭГ методом подбора паролей
- 10:44 09.09.2022
- Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе
- 10:32 09.09.2022
- Китай обнаружил новый минерал на Луне в ходе миссии «Чанъэ-5»
- 10:20 09.09.2022
- Договор об упрощенном визовом режиме ЕС-РФ прекратит действие с 12 сентября — МИД Австрии
- 10:05 09.09.2022
- Генассамблея ООН утвердила Фолькера Тюрка верховным комиссаром по правам человека
- 10:00 09.09.2022
- Эрдоган объявил о задержании одного из «ключевых главарей» ИГ — ТВ
- 09:32 09.09.2022
- Карл III будет провозглашен королем Великобритании 10 сентября — The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать