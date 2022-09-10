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Российских спортсменов нужно поддержать внутренними соревнованиями - Песков

20:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отстранение российских спортсменов от международных турниров необходимо компенсировать созданием системы внутренних соревнований для поддержки атлетов. Об этом в субботу журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Действительно, дискриминационные меры в отношении наших спортсменов, нашего спорта, наших достижений, введенные в том числе Международным олимпийским комитетом, — это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, и это действительно большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне. Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь на министерство спорта дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных стартов», — заявил Песков.

«Нам еще предстоит создать систему внутренних соревнований, дефальсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать. Это большой путь, и его необходимо пройти, чтобы поддержать наших спортсменов. Тем более что есть много видов спорта, которые завязаны на возрасте, спортсмены фактически завершают карьеру, будучи абсолютно юными людьми, и поэтому они должны иметь возможность реализовать себя», — добавил Песков.

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