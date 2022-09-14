В МИДе предложили европейцам опубликовать схему перераспределения украинского зерна
09:32 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские политики, которые говорят о поставках зерна в рамках стамбульских соглашений в наиболее нуждающиеся страны, должны опубликовать статистику его перераспределения. Об этом написала в среду в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат указала, что европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки cельхозпродукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». При этом Захарова опубликовала данные Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября, где в графе «страна назначения» превалируют государства Западной Европы.
«Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими „мелочами“, как факты, — указала Захарова. — Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем».
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