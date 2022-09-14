ЕК может рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции — Bloomberg

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) может предложить сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с опасениями по поводу коррупции. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на чиновников Евросоюза.

По их сведениям, ЕК планирует выдвинуть соответствующую инициативу в воскресенье. Окончательное решение может быть принято в течение трех месяцев. Для того чтобы план ЕК вступил в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов стран — членов ЕС, отмечает агентство.