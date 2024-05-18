Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент Грузии принял в третьем чтении.

«Сегодня я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили на брифинге.