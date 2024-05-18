Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
19:30 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент Грузии принял в третьем чтении.
«Сегодня я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили на брифинге.
НОВОСТИ
- 19:00 18.05.2024
- Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
- 18:30 18.05.2024
- Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
- 18:00 18.05.2024
- В Узбекистане рекомендовали не ехать в Казахстан соотечественникам, нарушившим закон в РФ
- 17:30 18.05.2024
- На Украине начался протест дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации
- 17:00 18.05.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
- 16:00 18.05.2024
- Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
- 15:00 18.05.2024
- В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
- 14:00 18.05.2024
- Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море
- 13:00 18.05.2024
- Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области
- 12:30 18.05.2024
- В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать