Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля, теперь его должны будут подписать лидеры трех стран. Об этом сообщил МИД Мали.

«В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера <…>. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года», — говорится в заявлении МИД, размещенном в соцсети X.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из-за нелегитимных санкций против трех стран.

В сентябре прошлого года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. В соответствии с учредительными документами посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких стран-участниц будет расцениваться как агрессия против всего блока и потребует военного вмешательства.