Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо через призму украинского конфликта, указав, что инцидент произошел из-за нетерпимости к чужому мнению, которая насаждается в Европе.

«Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира — показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению, — сказал Радев на брифинге. — Крайне опасно, когда страсти от войны России и Украины разжигают и ненависть в Европе, а голоса за мир встречают выстрелами. Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации».

Радев подчеркнул, что росту ненависти в Европе поспособствовали многие политики, партии и СМИ, которые называют любой отличающийся от европейской позиции взгляд пророссийским, что не только несправедливо, но и ведет к негативным последствиям. «Все кровопролития начинаются с милитаристских призывов, которых не должно быть в Европе, любой опыт перенести сюда страсти войны не приведет ни к чему хорошему. Сторонники таких действий должны нести ответственность», — указал президент.

Радев в очередной раз призвал проявить благоразумие и предпринять эффективные дипломатические усилия для прекращения войны и достижения мира, а не продолжать накачку Украины оружием. Он считает, что, независимо от поставок оружия, исход боевых действий очевиден, но разницей будут новые тысячи погибших и опустошение Украины, за восстановление которой должна будет заплатить Европа. «Если эта война не будет прекращена, то Украина будет уничтожена демографически, также будут полностью уничтожены ее инфраструктура, промышленность, производство. Это будут исключительно тяжелые последствия не только для Украины, но и для всей Европы», — считает болгарский президент.