Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию пятерых сомалийцев

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники обнаружили пятерых избитых польскими силовиками граждан Сомали. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Вчера, 17 мая, белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых граждан Сомали. Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины», — говорится в сообщении.

Африканцы рассказали, что были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. «Ответом польских силовиков стали многочисленные удары и применение специальных средств. Затем избитых мужчин жестоко вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону», — отметили в белорусском погранкомитете.

Латвийские, литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, оставляя на границе тела умерших беженцев. В 2023 году Белоруссия пресекла вытеснение около 35 тыс. беженцев, годом ранее — порядка 31 тыс. С начала миграционного кризиса в 2021 году на белорусской территории у границ со странами Евросоюза зарегистрировано 52 случая гибели беженцев, в том числе 25 на границе с Польшей, 18 — с Латвией и 9 — с Литвой.