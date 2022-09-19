Премьер Белоруссии считает важным наращивание экспорта в РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество с Россией для Белоруссии сейчас имеет особое значение в плане наращивания экспорта в соседнее государство, российские регионы играют в этом важную роль. Такую позицию изложил в понедельник белорусский премьер-министр Роман Головченко на совещании, посвященном подготовке визита правительственной делегации в Уфу и Казань 20–22 сентября.

«Значимость таких визитов понятна в силу особого значения, которое имеет для нас сейчас сотрудничество с Российской Федерацией главным образом с точки зрения наращивания белорусского экспорта и его переориентации на рынок Российской Федерации», — отметил премьер, видеофрагмент выступления которого разместила его пресс-служба.