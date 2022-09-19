На личное подсобное хозяйство впервые можно будет получить льготный кредит — Мишустин
12:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, впервые смогут взять льготный кредит по ставке до 5%, в том числе для инвестиционных целей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
«Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей. Для этого мы включили в число заемщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход», — сказал глава кабмина.
По его словам, таким образом самозанятые люди, живущие в сельской местности, смогут не только обеспечить себя продуктами питания, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции.
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