На личное подсобное хозяйство впервые можно будет получить льготный кредит — Мишустин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, впервые смогут взять льготный кредит по ставке до 5%, в том числе для инвестиционных целей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

«Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей. Для этого мы включили в число заемщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход», — сказал глава кабмина.

По его словам, таким образом самозанятые люди, живущие в сельской местности, смогут не только обеспечить себя продуктами питания, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции.