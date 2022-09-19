Действующий глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
13:20 19.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы академии.
«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», — сказал Сергеев на заседании общего собрания членов РАН в понедельник, не уточнив подробностей.
Участники общего собрания РАН стоя поблагодарили академика Сергеева за проделанную в течение пяти лет работу на посту президента РАН долгими аплодисментами.
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