"Боевое братство" поддержало решения президента по защите страны
11:32 22.09.2022
Зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Кауров заявил, что поддерживает все принятые с начала проведения специальной военной операции решения президента и правительства РФ. «Сегодня идут плановые мероприятия, мобилизация, это порядка 1% наших военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса», - заявил Кауров.
Он сообщил, что представители «Боевого братства» помогают жителям Донбасса гуманитарной помощью. «Сейчас ребята участвуют и поддерживают народную милицию и отрабатывают задачи гуманитарных моментов, где развернуты центры», - сказал Виктор Кауров.
Мобилизованным россиянам Кауров пожелал стойкости духа: «Люди, которые столкнулись с бедой на Донбассе, многие потеряли своих родных и близких. Не дай Бог, чтобы эта беда придет на территорию России, на нашу землю, и если не ты, то кто же может прийти вместе в одном строю со своими однополчанами защитить свои семьи, свои города, свою Родину. Это внутренняя позиция, она укрепляется, когда ребята становятся в воинский строй. Пожелал бы ребятам скорейшей победы, беречь себя на поле боя и слушать своих командиров», – сказал он.
Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать примерно 300 тыс. резервистов.
Подробности о наборе резервистов в РФ читайте в материале: Мобилизация в России начнется с организации сборов резервистов
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