Мэр Собянин рассказал о новом проекте Москвы и Роспотребнадзора по защите прав потребителей
16:51 22.09.2022
В Москве запущен новый сервис - портала потребителя города Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, он запущен совместно с городским управлением Роспотребнадзора. С его помощью москвичи могут узнать о своих правах покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд, а также получить полезные бытовые советы.
«Информация на портале изложена простым и понятным языком, что избавляет читателя от необходимости продираться через дебри юридического новояза, которым грешат многие аналогичные сайты, - отмечает Собянин. - И, пожалуй, самое главное отличие городского портала - он не предлагает и тем более не навязывает платные юридические услуги (они тоже могут быть необходимы, но далеко не всегда)».
Портал вооружит потребителей инструкциями и готовыми шаблонами документов, чтобы горожане могли самостоятельно, с минимальными затратами времени и сил, отстаивать свои права. Также на портале размещены тематические статьи, видеоматериалы и даже обучающие онлайн-курсы.
По словам Собянина, один из ключевых инструментов портала - «Электронный помощник» - конструктор типовых претензий и судебных исков по вопросам защиты прав потребителей. Он содержит более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений, со всеми необходимыми правовыми нормами.
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