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Россия закрывает въезд в страну для 87 граждан Канады — МИД РФ

17:12 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры закрывает въезд в страну для 87 граждан Канады, в числе которых руководители ряда провинций этой страны, заместители министра национальной обороны и руководство компаний, поставляющих вооружения Киеву. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом [премьер-министра] Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан. В их числе — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур», — говорится в документе.

В тексте заявления, размещенном на сайте дипведомства, также приводится полный список внесенных в стоп-лист лиц.

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