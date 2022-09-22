Кабмин РФ: Мобилизованные граждане смогут позже вернуться на прежнее место работы
20:55 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
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