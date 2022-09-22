Премьер Израиля назвал условие снятия ограничений с Газы

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов моментально снять все ограничения с сектора Газа при условии, что местные вооруженные группировки прекратят обстрелы израильской территории и сложат оружие. Об этом заявил в четверг премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В этом здании меня не раз спрашивали, почему мы не снимаем ограничения с Газы. Мы готовы сделать это завтра утром. Мы готовы сделать и больше того. Я говорю отсюда людям Газы: мы готовы помочь вам построить лучшую жизнь, выстроить экономику, мы представили комплексный план по поддержке восстановления Газы. У нас есть лишь одно условие: прекратите запускать ракеты и снаряды в наших детей. Сложите оружие, и ограничений больше не будет», — заявил он.