МИД Мексики: Мы не вводим никаких санкций против России...

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мексика не планирует вводить односторонние санкции в отношении Москвы. Это подтвердил глава МИД страны Марсело Эбрард после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.«Мы не вводим никаких санкций [против РФ], кроме санкций СБ ООН», — сказал министр.

Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что его страна в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН «не испытывает на себе давления США».