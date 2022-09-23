МИД Мексики: Мы не вводим никаких санкций против России...
18:35 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что его страна в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН «не испытывает на себе давления США».
НОВОСТИ
- 16:32 23.09.2022
- Студенты вузов РФ заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации
- 15:00 23.09.2022
- Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar
- 13:20 23.09.2022
- Военные моряки РФ спасли пассажиров катера, потерпевшего крушение в Средиземном море
- 12:00 23.09.2022
- Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
- 10:32 23.09.2022
- Украина просит Запад срочно начать поставлять ей современные танки
- 10:00 23.09.2022
- США будут совместно с Индией разрабатывать беспилотники — АФП
- 09:32 23.09.2022
- Корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
- 21:30 22.09.2022
- Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
- 15:12 22.09.2022
- Беспилотники ВСУ были сбиты в четверг в трех районах Крыма
- 10:20 22.09.2022
- Генерал Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать