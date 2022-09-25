В ФРГ предлагают запретить гражданам ЕС входить в руководство российских госкомпаний

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии призывают запретить гражданам Европейского союза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Об этом в воскресенье сообщила газета «Зюддойче цайтунг» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, который Берлин направил своим партнерам по сообществу.

В нем отмечается, что гражданам ЕС больше не должно быть позволено входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России. В документе, как пишет газета, правительство Германии также выступает за ограничение мировых цен на нефть. Кроме того, Берлин требует, чтобы ЕС запретил сотрудничество с российскими атомными компаниями.