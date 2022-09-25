В ФРГ предлагают запретить гражданам ЕС входить в руководство российских госкомпаний
15:50 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В нем отмечается, что гражданам ЕС больше не должно быть позволено входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России. В документе, как пишет газета, правительство Германии также выступает за ограничение мировых цен на нефть. Кроме того, Берлин требует, чтобы ЕС запретил сотрудничество с российскими атомными компаниями.
НОВОСТИ
- 15:47 25.09.2022
- Референдумы о вхождении в РФ новых областей в Москве проходят в присутствии иностранных наблюдателей
- 15:03 25.09.2022
- У столичных военкоматов в воскресенье также собираются очереди
- 13:05 25.09.2022
- Итоги рейерендумов на востоке Украины Сербия признать не может - заявление МИД
- 12:00 25.09.2022
- Правительство Франции собирается ограничить повышение тарифов на газ и электричество - СМИ
- 11:45 25.09.2022
- Количество госпитализаций с COVID-19 уменьшилось в 72-х регионах РФ
- 11:09 25.09.2022
- В Европе выбрасывают на свалку больше продуктов, чем закупают - СМИ
- 10:34 25.09.2022
- Гендиректором Эрмитажа еще на три года назначен Михаил Пиотровский
- 09:45 25.09.2022
- МИД Испании против гото, чтобы "закрывать двери" перед гражданами России
- 09:00 25.09.2022
- Ветрено и дождливо будет в Москве в воскресенье, 25 сентября
- 21:30 24.09.2022
- Применяя санкции, США пытаются превратить весь мир в свой "задний двор" - Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать