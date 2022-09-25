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Макей: Есть ряд коллег ЕС, которые понимают абсурдность нынешней ситуации

17:40 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил о достижении договоренностей с представителями стран ЕС и США в кулуарах сессии Генассамблеи ООН.

«Что для меня самое главное по итогам этих закрытых встреч — то, что удалось восстановить и продолжить контакты, каналы коммуникации, которые важны в настоящее время и которые необходимы для обмена информации для доведения своей позиции. Поверьте, есть хорошие, конкретные, позитивные договоренности относительно будущих перспектив», — сказал Макей, видеофрагмент заявления которого распространило в воскресенье агентство БелТА.

«Я не питаю розовых надежд, что все одномоментно изменится, но важно понимать, что есть ряд коллег (в ЕС — прим. ТАСС), которые понимают абсурдность нынешней ситуации и необходимость выхода из нее», — отметил глава белорусского МИД.

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