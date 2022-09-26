США не ведут конфиденциальных консультаций с РФ по Украине — Блинкен
09:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская сторона не проводит в настоящее время с Россией каких-либо конфиденциальных переговоров, касающихся Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир в воскресенье.
«Переговоров нет, потому что Россия не продемонстрировала до настоящего времени готовности участвовать в значимых консультациях. Если это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», — утверждал он, отвечая на вопрос журналиста о том, идут ли сейчас переговоры по Украине, о которых не осведомлена общественность.
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