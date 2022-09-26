Мобилизованные работники получат право досрочно выйти на пенсию — Голикова
14:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работники, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получат право досрочно выйти на пенсию. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих, и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», — сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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