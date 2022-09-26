Песков призвал крайне аккуратно относиться к «сливам» по теме мобилизации

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал крайне аккуратно относиться к «сливам» и спискам в Сети по теме мобилизации. По его словам, там «фейков больше, чем правды».

«Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние „истерики“ это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды», — предупредил он в беседе с журналистами в понедельник.