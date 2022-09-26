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НОВОСТИ

В Тихом океане после извержения вулкана появился новый остров

15:12 26.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

После извержения подводного вулкана в Тихом океане появился новый остров. Он расположен на подводной горе Хоум-Риф на островах Центральной Тонги.

Как пишет CNN, пепел и лава образовали твердь всего за 11 часов. На сегодня площадь острова составляет 24 000 кв.м.

Эксперты NASA при этом предупредили, что поверхности, созданные подводными вулканами, часто «недолговечны», но иногда могут сохраняться годами и десятилетиями.

В конце июля новый остров в Приморском крае официально занесли в государственный каталог географических названий. Он получил название остров Черкавского. Объект находится в бухте Рейд Паллада, между мысом Назимова и мысом Астафьева в заливе Петра Великого.  Говорит Москва

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