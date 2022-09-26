Путин в четверг пообщается с главами разведслужб СНГ — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг пообщается по видеосвязи с главами разведслужб из стран СНГ, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно планируется на четверг», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.