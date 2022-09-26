Путин в четверг пообщается с главами разведслужб СНГ — Песков
16:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в четверг пообщается по видеосвязи с главами разведслужб из стран СНГ, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно планируется на четверг», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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