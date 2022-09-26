Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в этом году

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не будет выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте академии в понедельник.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии „Оскар“ Американской киноакадемии», — говорится в сообщении.