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НОВОСТИ

Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в этом году

20:40 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не будет выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте академии в понедельник.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии „Оскар“ Американской киноакадемии», — говорится в сообщении.

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