Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
14:12 27.09.2022
Ситуация с вывозом зерна с Украины — «сплошное надувательство», оно продолжает идти мимо беднейших стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании о ходе сезонных полевых работ.
«Зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим — все впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», — указал Путин.
Он добавил, что из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — заключил президент РФ.
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