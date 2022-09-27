Станция управления комплекса БЛА «Байрактар» уничтожена в Днепропетровской области
15:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили наземную станцию управления комплекса беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар» в Днепропетровской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов „Байрактар“, — сказал он.
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