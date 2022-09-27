ЕС введет санкции против РФ из-за референдумов — глава МИД Франции

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза (ЕС) введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Киеве.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала Колонна. По ее словам, эти меры «будут введены по линии Евросоюза».