ЕС введет санкции против РФ из-за референдумов — глава МИД Франции
16:12 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза (ЕС) введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Киеве.
«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала Колонна. По ее словам, эти меры «будут введены по линии Евросоюза».
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