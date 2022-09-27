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В РПЦ считают, что не стоит покупать свечи "Забудь меня военкомат"

16:32 27.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ призвали не покупать свечи «Забудь меня военкомат». Такую продукцию начал предлагать магазин эзотерики в Тюмени.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что подобные предметы разрушают личность человека, а недобросовестные продавцы используют любые актуальные поводы для их продажи.

«Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности, парализации свободы человека, угнетения его воли и, в конечном счёте, средством потери человеческого облика. К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства. Я советую людям не ходить в магазины, где продаётся эзотерическая продукция».

На сайте тюменского магазина эзотерики обещают, что свеча «Забудь меня военкомат» за 750 рублей замораживает отношения её владельца с военкоматом, притягивает благоприятное стечение обстоятельств и позволяет жить комфортно без призыва.

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