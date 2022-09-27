В РПЦ считают, что не стоит покупать свечи "Забудь меня военкомат"
16:32 27.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РПЦ призвали не покупать свечи «Забудь меня военкомат». Такую продукцию начал предлагать магазин эзотерики в Тюмени.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что подобные предметы разрушают личность человека, а недобросовестные продавцы используют любые актуальные поводы для их продажи.
«Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности, парализации свободы человека, угнетения его воли и, в конечном счёте, средством потери человеческого облика. К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства. Я советую людям не ходить в магазины, где продаётся эзотерическая продукция».
На сайте тюменского магазина эзотерики обещают, что свеча «Забудь меня военкомат» за 750 рублей замораживает отношения её владельца с военкоматом, притягивает благоприятное стечение обстоятельств и позволяет жить комфортно без призыва.
НОВОСТИ
- 17:32 27.09.2022
- Минобороны Дании направило фрегат в район утечек на газопроводах
- 17:12 27.09.2022
- Магистранты, выпустившиеся из специалиста после 2012 г., попадают под мобилизацию
- 17:00 27.09.2022
- Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков» — ТВ
- 16:12 27.09.2022
- ЕС введет санкции против РФ из-за референдумов — глава МИД Франции
- 16:00 27.09.2022
- МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении оттуда россиян
- 15:32 27.09.2022
- ЕС может ввести санкции против европейцев — наблюдателей на референдумах о вхождении в РФ
- 15:00 27.09.2022
- Станция управления комплекса БЛА «Байрактар» уничтожена в Днепропетровской области
- 14:32 27.09.2022
- Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна — Клишас
- 14:12 27.09.2022
- Дума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу
- 14:12 27.09.2022
- Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать