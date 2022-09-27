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НОВОСТИ

В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева

18:40 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония отменила выступления народных артистов РФ Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, которые должны были пройти в стране в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с российскими журналистами.

«Это неразумное решение», — сказал он. «Оттого что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», — подчеркнул Швыдкой.

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