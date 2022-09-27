Основной угрозой для референдумов были украинские диверсанты — наблюдатель из Италии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основную угрозу для голосовавших на референдумах о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации представляли не артиллерийские обстрелы ВСУ, а действия украинских диверсантов. Об этом заявил журналистам во вторник международный наблюдатель из Италии, эксперт в области международного права и геополитики Марко Пата.

«Мы присутствовали как международные наблюдатели в Запорожской области, и что мы увидели: я хочу сказать, что проблема не в артиллерии, многие люди боятся не украинской артиллерии, а проблема в украинских диверсантах, в разведывательных группах. Люди боялись показывать журналистам свое лицо, опасаясь, что их могут увидеть диверсанты», — заявил Пата.