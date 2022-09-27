Король Саудовской Аравии назначил наследного принца премьер-министром страны
20:41 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда главой кабинета министров королевства. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».
По его информации, король Саудовской Аравии издал указ о назначении наследного принца премьер-министром.
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