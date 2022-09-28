0
0
141
НОВОСТИ

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся — Пушилин

09:05 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении региона в состав России состоялся.

«Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 28.09.2022
Рост цен на электроэнергию может «убить экономику» Словакии — премьер
0
21
10:00 28.09.2022
ЕБРР сохранил прогноз падения экономики Украины в 2022 году на 30%
0
25
09:32 28.09.2022
Дипломатия неэффективна, пока Запад использует Киев как наемника против РФ — посол Антонов
0
91
09:20 28.09.2022
Глава МИД Швеции заявила, что утечка газа на «Северных потоках» произошла из-за взрывов
0
117
09:00 28.09.2022
Запорожская область де-факто отделилась от Украины — глава ВГА
0
100
22:40 27.09.2022
Негерметичность «Северного потока-1» вызвана физическими повреждениями — оператор
0
648
22:00 27.09.2022
Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции
0
638
21:20 27.09.2022
Белый дом отказался «строить догадки» о причинах утечки на «Северных потоках»
0
664
20:41 27.09.2022
Король Саудовской Аравии назначил наследного принца премьер-министром страны
0
652
20:00 27.09.2022
Основной угрозой для референдумов были украинские диверсанты — наблюдатель из Италии
0
692

Возврат к списку