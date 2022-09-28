Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся — Пушилин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении региона в состав России состоялся.

«Референдум состоялся. Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей», — сказал Пушилин во вторник в ходе брифинга в ЦИК республики.