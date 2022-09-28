Киеву будет сложно вернуть регионы, где прошли референдумы - китайские СМИ

10:32 Источник: Газета.Ru

Китайские политические эксперты считают, что Украина столкнется с большими сложностями при попытке вернуть территории, в которых прошли референдумы по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом пишет газета Global Times.

27 сентября завершился пятый день проведения референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Референдумы признаны состоявшимися.

По мнению китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Сун Чжунпина, той поддержки, которую государства Запада в настоящее время предоставляют Украине, в том числе в виде поставок оружия и разведданных, недостаточно.

Эксперт выразил мнение, что Россия готовится к новому этапу своей специальной военной операции, чтобы одержать победу, в связи с этим коллективному Западу следует подумать, увеличить свою помощь или нет. Газета.Ru