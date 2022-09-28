Байден должен ответить, реализовали ли США свою угрозу по «Северному потоку» — Захарова
16:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», — написала дипломат в своем телеграм-канале, опубликовав видео с соответствующим выступлением президента США.
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