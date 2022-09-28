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НОВОСТИ

В Москве после проверки документов направленные студентам повестки отозвали

19:57 28.09.2022

Повестки, ошибочно отправленные студентам вузов отзывают после того, как они предоставляют в военкомат необходимые документы. «Меня зовут Алексей, я учусь очно на втором курсе московского вуза, - рассказал студеyт журналистам. - 26 сентября получил повестку на руки, сразу в ней расписался. Вчера получил справку в университете о том, что учусь, и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации».

Еще один студент - Пермской фармацевтической академии - получил повестку, когда приехал в Москву к родителям. «Я приехал в Москву к родителям по семейным обстоятельствам и получил тут повестку, - рассказал Степан. - Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда (в военкомат). Они посмотрели документы и отозвали повестку».

Накануне заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что его подчиненные отзывают повестки, направленные горожанам на основании неполных или недостоверных данных. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в военкоматах создают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

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