В Москве после проверки документов направленные студентам повестки отозвали
19:57 28.09.2022
Повестки, ошибочно отправленные студентам вузов отзывают после того, как они предоставляют в военкомат необходимые документы. «Меня зовут Алексей, я учусь очно на втором курсе московского вуза, - рассказал студеyт журналистам. - 26 сентября получил повестку на руки, сразу в ней расписался. Вчера получил справку в университете о том, что учусь, и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. Здесь на месте предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации».
Еще один студент - Пермской фармацевтической академии - получил повестку, когда приехал в Москву к родителям. «Я приехал в Москву к родителям по семейным обстоятельствам и получил тут повестку, - рассказал Степан. - Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда (в военкомат). Они посмотрели документы и отозвали повестку».
Накануне заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев заявил, что его подчиненные отзывают повестки, направленные горожанам на основании неполных или недостоверных данных. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в военкоматах создают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.
НОВОСТИ
- 19:00 28.09.2022
- Швеция начинает расследование инцидентов на СП-1 и СП-2
- 18:33 28.09.2022
- МИД Грузии осудил визит Лукашенко в Абхазию "с нарушением госграницы"
- 17:40 28.09.2022
- РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северном потоке»
- 17:12 28.09.2022
- Мишустин предложил отказаться от слова «среднее», говоря о профессиональном образовании
- 17:00 28.09.2022
- Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов
- 16:32 28.09.2022
- В ФРГ считают, что нитки Nord Stream навсегда будут непригодны для использования — СМИ
- 16:12 28.09.2022
- В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшего школу, где произошла стрельба
- 16:00 28.09.2022
- Байден должен ответить, реализовали ли США свою угрозу по «Северному потоку» — Захарова
- 15:34 28.09.2022
- Мэр Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
- 15:32 28.09.2022
- Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать