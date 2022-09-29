Норма о запрете на выезд при частичной мобилизации не применяется — Володин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в рамках частичной мобилизации не применяется норма, запрещающая выезд с места жительства.

«Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ (о воспрещении выезда с места жительства без разрешения военных комиссариатов — прим. ТАСС) не применяется», — написал он в своем телеграм-канале в четверг.

«В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», — добавил он.