Соломоновы острова не стали подписывать с США соглашение о сотрудничестве - Guardian

14:00 Источник: Газета.Ru

The Guardian пишет, что островные государства Тихого океана выдвинули США претензии в ответ на предложение о сотрудничестве.

На саммите в Вашингтоне представители Вашингтона решили сблизиться со странами региона в пику растущему китайскому влиянию, но это вызвало настороженную реакцию у потенциальных партнеров.

Соломоновы Острова отказались подписывать продвигаемое США соглашение. Представители государства заявили, что им необходимо время, чтобы оценить предложение Вашингтона.

Проект документа состоит из 11 пунктов. Главная его концепция — борьба с «климатическим кризисом» в условиях осложняющейся геополитической обстановки. Представленное Америкой соглашение отличается от подробного договора, предложенного Китаем тихоокеанским государствам ранее. Пекин указал конкретные суммы, программы и прочее.

КНР предлагала построить лаборатории, обучать полицейских и укрепить сотрудничество в киберпространстве. Американский документ носит общий характер. Газета.Ru