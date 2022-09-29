Процесс интеграции новых регионов в РФ может растянуться на годы — замглавы комитета Думы
15:12 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей в случае их вхождения в состав РФ может затянуться на годы. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в четверг.
«На следующей неделе депутаты Госдумы готовы рассмотреть проект федеральных конституционных законов, там будут прописаны все переходные положения. Ключевое, что это процесс не одного дня или месяца, он может растянуться на годы», — сказал депутат.
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