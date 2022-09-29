Процесс интеграции новых регионов в РФ может растянуться на годы — замглавы комитета Думы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей в случае их вхождения в состав РФ может затянуться на годы. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в четверг.

«На следующей неделе депутаты Госдумы готовы рассмотреть проект федеральных конституционных законов, там будут прописаны все переходные положения. Ключевое, что это процесс не одного дня или месяца, он может растянуться на годы», — сказал депутат.