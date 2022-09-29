Nord Stream AG планирует устранить утечки на «Северном потоке» в понедельник — Reuters
17:12 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG планирует устранить утечки в следующий понедельник. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на ее представителя агентство Рейтер.
Так, в настоящее время невозможно дать какие-либо прогнозы относительно дальнейшей работы трубопровода до тех пор, пока специалисты компании не прибудут к месту инцидента, чтобы оценить масштаб последствий.
«Пока не будет результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району [аварии]. В настоящее время доступ туда ограничен», — сказал представитель Nord Stream AG.
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