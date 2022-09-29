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Конфликты в СНГ — результат развала СССР, но Запад разжигает и новые — Путин

17:58 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ, в то время как уже существующие, например, между Россией и Украиной — это результат развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече по видеосвязи с главами разведслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», — отметил он. «Но нам и так их достаточно», — подчеркнул Путин.

«Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это — результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — заключил глава российского государства.

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